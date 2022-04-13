Байден признал войну в Украине геноцидом и назвал Путина диктатором

Об этом сообщает CNN .



По информации источника, Байден впервые назвал войну на Украине геноцидом.



"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира. Чтобы помочь справиться с Путиным, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день из стратегического нефтяного запаса", – сказал президент США Джо Байден.

12 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Джо Байденом свой визит в Киев и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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