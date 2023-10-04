Байден признал, что волнуется из-за событий в Конгрессе и анонсировал большую речь в отношении Украины

Об этом сообщает сайт Белого дома .

"Меня это волнует, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената в обеих партиях заявили, что они поддерживают финансирование Украины", - сказал Джо Байден на следующий день после отставки Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей, последовавшей за голосованием за временный бюджет без статьи о помощи Украине.

Президент США добавил, что вскоре произнесет речь о помощи Украине.

"Я собираюсь произнести большую речь по этому вопросу и объяснить, почему для Соединенных Штатов и наших союзников чрезвычайно важно, чтобы мы придерживались своих обязательств. Я собираюсь привести аргумент, что интересы США заключаются в том, чтобы Украина добилась успеха", - подчеркнул. Байден.

Глава Белого дома также убежден, что США смогут поддерживать Украину и без дополнительного финансирования.

"Мы можем поддержать Украину следующим траншем, на который у нас есть средства. И есть другой способ, с помощью которого мы можем найти для этого финансирование. Но я не собираюсь вдаваться сейчас в подробности", - пояснил Байден.

Голосование за временный бюджет и отставка Маккарти

1 октября Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства на 45 суток, одобренный Сенатом и Палатой представителей. Перед этим глава Белого дома выступил с заявлением о том, что в соглашении нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.

3 октября Палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти по обвинению однопартийцев по Республиканской партии, что он пошел на компромисс с демократами, обеспечив принятие 45-дневного бюджета и заключил "тайное соглашение" с Джо Байденом.