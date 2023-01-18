Байден принял в Белом доме чемпионов НБА "Голден Стейт"
Президент США Джо Байден устроил в Белом доме традиционный прием для чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации
Об этом Байден сообщил в Twitter.
Президент США по традиции принял в Вашингтоне действующих победителей НБА – "Голден Стейт Уорриорз".
Байден обратился к баскетболистам и отметил, что последние несколько сезонов были для них непростыми, а в 2021 году команда даже не попала в плей-офф.
"Критики задавали вопрос, не исчезла ли эта чемпионская команда навсегда. Ребята, я знаю, как это. В Белом доме всегда рады "Голден Стейт". Четыре титула чемпиона НБА и шесть финалов за последние восемь сезонов, это неплохо, ребята", – сказал Байден.
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