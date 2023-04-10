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Байден принял решение баллотироваться на второй срок, хотя еще не объявил этого публично, - NBC News

10 апреля, 2023 понедельник
16:43
Мир Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден будет баллотироваться на второй срок. Он уже принял решение по этому поводу

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Отмечают, что Байден не спешит объявлять публично об участии в выборах 2024 года.

Это нежелание говорить о том, что он неоднократно озвучивал в приватных разговорах, обусловленное рядом факторов. Речь идет, в частности, о сосредоточении внимания общества на судебном процессе против бывшего президента США Дональда Трампа и об отсутствии серьезного соперника из Демократической партии. Также нежелание официально озвучивать решение идти на второй президентский срок спровоцировано приближением столкновения с республиканцами в Конгрессе по вопросу расходов бюджета.

Источники из ближайшего круга действующего президента США сообщают, что Байден может не объявлять о своем решении по поводу второго срока, поскольку хочет сохранить за собой возможность не баллотироваться. Так во время разговоров о своей кандидатуре на президентских выборах 2024 года Байден предостерег, что на его решение могут повлиять политические или личные обстоятельства, которые могут измениться.

Другие же утверждают, что он не спешит с объявлением из-за нападок Трампа на губернатора Флориды Рона Десантиса, который может стать кандидатом от Республиканской партии.

Впрочем, еще одни источники отметили, что почти не сомневаются в том, что Байден будет баллотироваться на второй президентский срок. По их словам, сейчас идет соответствующая подготовка.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил намерение действующего президента США баллотироваться на переизбрание.

"Президент Байден ясно дал понять, что он намерен баллотироваться, и он сосредоточен на том, чтобы завершить работу, которую он выполняет для американских семей: продолжать возвращать производство из-за рубежа, сокращать в дальнейшем дефицит за счет того, чтобы богатые личные компании платили свою справедливую долю, и за такие фундаментальные права как свобода выбора", - сказал он и добавил, что временных рамок для любых объявлений никогда не было.

  • 23 октября 2022 года президент США Джо Байден заявил, что намерен в 2024 году снова баллотироваться в президенты.
Джо Байден
США
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