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Байден примет Зеленского в Белом доме: хочет услышать оценку ситуации на поле боя, - Кирби

19 сентября, 2023 вторник
04:19
Общество

Джо Байден с нетерпением ждет встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы услышать от него лично о развитии событий в Украине, в частности, о прогрессе в контрнаступлении ВСУ

Об этом сообщил на брифинге в Нью-Йорке координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Президент (Байден – ред.) с нетерпением ждет, чтобы услышать от Президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогрессе, которого они достигают – своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", - рассказал Кирби.

Кроме того, по его словам, Байден хочет заверить Зеленского: когда США говорят, что будут оставаться с Украиной, пока это будет необходимо, то украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться.

Кирби подчеркнул, что встреча в Белом доме будет проходить в "критически важное время". Он напомнил, что ВСУ продолжают добиваться успехов в контрнаступлении, Россия обращается к другим странам-изгнанникам, таким как КНДР, а международное сообщество объединяется в поддержку Украины, в частности в формате "Рамштайн".

Представитель Белого дома подтвердил, что Президент Украины во время визита в Вашингтон планирует посетить Конгресс США. "Для членов Конгресса важно услышать от Президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден", - добавил представитель американской администрации.

Кирби подчеркнул, что украинский лидер постоянно в публичном и частном порядке выражал благодарность за все, что Соединенные Штаты делают для поддержки ВСУ.

  • Владимир Зеленский в понедельник, 18 сентября, начал визит в США. Он, в частности, примет участие в работе 78 сессии Генассамблеи ООН, выступит в Совете Безопасности и проведет встречи с иностранными лидерами. 21 сентября Зеленский посетит с визитом в Вашингтоне.
  • 15 сентября стало известно, что Владимир Зеленский 21 сентября встретится с президентом США Джо Байденом .
  • 18 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский проведет в Нью-Йорке двустороннюю встречу с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.
ООН
Владимир Зеленский
Джо Байден
США
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