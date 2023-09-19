Байден примет Зеленского в Белом доме: хочет услышать оценку ситуации на поле боя, - Кирби

Об этом сообщил на брифинге в Нью-Йорке координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Президент (Байден – ред.) с нетерпением ждет, чтобы услышать от Президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогрессе, которого они достигают – своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", - рассказал Кирби.

Кроме того, по его словам, Байден хочет заверить Зеленского: когда США говорят, что будут оставаться с Украиной, пока это будет необходимо, то украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться.

Кирби подчеркнул, что встреча в Белом доме будет проходить в "критически важное время". Он напомнил, что ВСУ продолжают добиваться успехов в контрнаступлении, Россия обращается к другим странам-изгнанникам, таким как КНДР, а международное сообщество объединяется в поддержку Украины, в частности в формате "Рамштайн".

Представитель Белого дома подтвердил, что Президент Украины во время визита в Вашингтон планирует посетить Конгресс США. "Для членов Конгресса важно услышать от Президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден", - добавил представитель американской администрации.

Кирби подчеркнул, что украинский лидер постоянно в публичном и частном порядке выражал благодарность за все, что Соединенные Штаты делают для поддержки ВСУ.