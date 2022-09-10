Байден примет участие в похоронах королевы Елизаветы II
Президент США Джо Байден планирует отбыть на церемонию похорон королевы Великобритании Елизаветы II
Об этом он сказал лично в пятницу журналистам во время поездки в штат Огайо, передает "Укринформ" со ссылкой на Белый дом.
На вопрос, собирается ли он отбыть на похороны королевы, президент Байден ответил: "Да. Я еще не знаю деталей, но я полечу".
Когда главу Белого дома спросили, общался ли он с королем Чарльзом III, Байден заметил, что знаком с ним лично, но пока не разговаривал с новым британским монархом.
- 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II.
- Премьер-министр Лиз Трасс заявила , что "Елизавета II – это скала, на которой была построена современная Великобритания".
- В пятницу вечером новый король Британии Чарльз ІІІ выступил с первой речью, полностью посвященной матери, Елизавете II.
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