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Байден: применение ядерного оружия Путиным является наибольшей угрозой после Кубинского ракетного кризиса

7 октября, 2022 пятница
08:45
Мир

Президент США Джо Байден заявил, что применение ядерного оружия российским президентом Путиным является наибольшей угрозой со времен Кубинского ракетного кризиса из-за разногласий внутри страны

Об этом сообщает Reuters.

"Президент США Джо Байден заявил, что угроза президента России Владимира Путина применить ядерное оружие является самой большой угрозой со времен Кубинского ракетного кризиса, поскольку российское военное руководство столкнулось с редкой негативной реакцией внутренней общественности из-за войны в Украине", - говорится в сообщении.

Байден подчеркнул, что президент России "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы значительно проиграют".

"Впервые после кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если на самом деле все пойдет по тому пути, каким оно шло. Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса", - сказал Байден.

Во время кризиса 1962 года Соединенные Штаты при президенте Джоне Кеннеди и Советском Союзе при руководителе Никиты Хрущева были близки к применению ядерного оружия через советские ракеты на Кубе.

"Я не думаю, что существует такая вещь, как способность легко (использовать - Ред.) тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном", - сказал Байден.

  • 1 октября Институт изучения войны заявил, что поскольку Путин терпит неудачи на войне в Украине, он размышляет над тем, чтобы использовать ядерное оружие.
  • Позже минобороны Молдовы заявило, что использование Россией ядерного оружия будет считаться военным преступлением.
  • 3 октября министр обороны Великобритании Бен Волес подчеркнул, что возможность использования Путиным ядерного оружия существует, но она маловероятна.
  • В СНБО опровергли информацию медиа об вероятности испытания РФ атомной торпеды "Посейдон". Центр противодействия дезинформации заявляет, что информация о подлодке "Белгород" и испытании на ее базе ракеты "Посейдон" может сыграть на руку российской пропаганде.
  • 4 стало известно, что президент России Владимир Путин хочет продемонстрировать готовность применения ядерного оружия посредством ядерного испытания на границе с Украиной.
  • 6 октября президент Украины призвал НАТО не ждать ядерного удара, а превентивно заставить Россию не наносить его, что вызвало истерические заявления Кремля. Свою желчь излили Мария Захарова, Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков.

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Россия
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США
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