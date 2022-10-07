Байден: применение ядерного оружия Путиным является наибольшей угрозой после Кубинского ракетного кризиса

Об этом сообщает Reuters.

"Президент США Джо Байден заявил, что угроза президента России Владимира Путина применить ядерное оружие является самой большой угрозой со времен Кубинского ракетного кризиса, поскольку российское военное руководство столкнулось с редкой негативной реакцией внутренней общественности из-за войны в Украине", - говорится в сообщении.

Байден подчеркнул, что президент России "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы значительно проиграют".

"Впервые после кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если на самом деле все пойдет по тому пути, каким оно шло. Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса", - сказал Байден.

Во время кризиса 1962 года Соединенные Штаты при президенте Джоне Кеннеди и Советском Союзе при руководителе Никиты Хрущева были близки к применению ядерного оружия через советские ракеты на Кубе.

"Я не думаю, что существует такая вещь, как способность легко (использовать - Ред.) тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном", - сказал Байден.