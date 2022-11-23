Об этом идет речь на портале Белого дома.

Отмечается, что Джо Байден отдал приказ выделить Украине военную помощь на $400 миллионов. Соответствующее поручение Байден дал госсекретарю США Энтони Блинкену.

Известно, что $400 млн будут выделены на предметы и услуги оборонного назначения от Пентагона, а также военное обучение.

23 ноября Воздушные силы Украины сообщили, что 23 ноября силы ПВО сбили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе, которые атаковали территорию Украины. В общей сложности Россия выпустила 70 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и "Калибр". Пуски совершили с Черного моря, Ростовской области и Каспийского региона.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ракетные атаки от российского агрессора не приблизят Украину к переговорам с террористами.

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