Байден приказал выделить Украине военную помощь еще на $400 млн
Президент США Джо Байден приказал выделить Украине еще $400 миллионов для оборонных нужд, соответствующее поручение дано госсекретарю США Энтони Блинкену
Об этом идет речь на портале Белого дома.
Отмечается, что Джо Байден отдал приказ выделить Украине военную помощь на $400 миллионов. Соответствующее поручение Байден дал госсекретарю США Энтони Блинкену.
Известно, что $400 млн будут выделены на предметы и услуги оборонного назначения от Пентагона, а также военное обучение.
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