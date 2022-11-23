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Байден приказал выделить Украине военную помощь еще на $400 млн

23 ноября, 2022 среда
18:04
Мир

Президент США Джо Байден приказал выделить Украине еще $400 миллионов для оборонных нужд, соответствующее поручение дано госсекретарю США Энтони Блинкену

Об этом идет речь на портале Белого дома.

Отмечается, что Джо Байден отдал приказ выделить Украине военную помощь на $400 миллионов. Соответствующее поручение Байден дал госсекретарю США Энтони Блинкену.

Известно, что $400 млн будут выделены на предметы и услуги оборонного назначения от Пентагона, а также военное обучение.

  • 23 ноября Воздушные силы Украины сообщили, что 23 ноября силы ПВО сбили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе, которые атаковали территорию Украины. В общей сложности Россия выпустила 70 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и "Калибр". Пуски совершили с Черного моря, Ростовской области и Каспийского региона.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ракетные атаки от российского агрессора не приблизят Украину к переговорам с террористами.

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Новости
Джо Байден
война с Россией
Энтони Блинкен
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