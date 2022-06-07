Байден приказал рассекретить разведданные перед вторжением РФ в Украину, поскольку союзники не верили в нападение, - разведка США
Президент США Джо Байден решил рассекретить разведывательные данные перед полномасштабным вторжением России в Украину, поскольку союзники скептически относились к возможности нападения
Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Гейнс, сообщает CNN .
По ее словам, Байден распорядился рассекретить разведывательные данные накануне вторжения России в Украину, поскольку заявления американских официальных лиц о предстоящем нападении скептически воспринимались американскими партнерами и союзниками.
"Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к союзникам, они обнаружили, что на этот счет было достаточно скептицизма. Президент вернулся к нам и сказал: "Вы должны выйти и поделиться как можно большим количеством информации, а также убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова взаимодействовать и иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к потенциальному российскому вторжению", – рассказала Гейнс.
- 4 июня командир оперативно-тактической группировки "Север" бригадный генерал Дмитрий Красильников заявил, что в ВСУ до конца не верили , что россияне начнут широкомасштабное вторжение сразу по всем фронтам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.83
Покупка 33.83Продажа 34.89
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 37.18
- Актуальное
- Важное