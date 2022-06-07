Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Гейнс, сообщает CNN .

По ее словам, Байден распорядился рассекретить разведывательные данные накануне вторжения России в Украину, поскольку заявления американских официальных лиц о предстоящем нападении скептически воспринимались американскими партнерами и союзниками.

"Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к союзникам, они обнаружили, что на этот счет было достаточно скептицизма. Президент вернулся к нам и сказал: "Вы должны выйти и поделиться как можно большим количеством информации, а также убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова взаимодействовать и иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к потенциальному российскому вторжению", – рассказала Гейнс.

4 июня командир оперативно-тактической группировки "Север" бригадный генерал Дмитрий Красильников заявил, что в ВСУ до конца не верили , что россияне начнут широкомасштабное вторжение сразу по всем фронтам.

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