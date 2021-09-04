Байден приказал рассекретить документы, посвященные 11 сентября
В течение ближайших шести месяцев генеральный прокурор США должен обнародовать материалы расследования теракта 9/11
Соответствующее распоряжение президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подписал вечером в пятницу, 3 сентября 2021 года, рассказывает Еспресо.TV .
"Накануне двадцатой годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власть знает об этих атаках. Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", - приводит слова американского президента газета Washington Post .
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За соблюдением секретности в упомянутых им "случаях" будет следить Министерство юстиции.
- Рассекречивание связанных с 9/11 архивов было одним из предвыборных обещаний Байдена.
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