Байден приказал рассекретить документы, посвященные 11 сентября

Соответствующее распоряжение президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подписал вечером в пятницу, 3 сентября 2021 года, рассказывает Еспресо.TV .



"Накануне двадцатой годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власть знает об этих атаках. Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", - приводит слова американского президента газета Washington Post .



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За соблюдением секретности в упомянутых им "случаях" будет следить Министерство юстиции.

Рассекречивание связанных с 9/11 архивов было одним из предвыборных обещаний Байдена.