Об этом он сказал в интервью CBS Evening News, передает Укринформ.

"Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине – ред.) на что-то, чего не было со времен Второй мировой", – подчеркнул Байден, комментируя ответ на возможность России применить химическое или ядерное оружие.

Президент США не уточнил конкретные шаги, которые американская сторона примет в ответ, однако отметил, что "последствия" для России, безусловно, будут.

"Это будет иметь последствия. Они (Путин и его режим – ред.) станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ", – сказал Байден.

Отметим, президент США Джо Байден заявил , что ВСУ достигли значительного прогресса во время контрнаступления, однако предстоит еще долгий путь.

16 сентября Байден выделил Украине новый пакет военной помощи на $600 млн.

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