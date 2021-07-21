Байден пригласил Зеленского в Белый дом 30 августа

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



"Этот визит подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии России", - сказала она.



Псаки отметила, что встреча подчеркнет сотрудничество в вопросах энергетической безопасности и поддержку усилий Зеленского в борьбе с коррупцией и реформах.

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