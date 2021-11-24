Байден пригласил Украину присоединиться к виртуальному саммиту за демократию
Госдепартамент США опубликовал список из 110 стран, приглашенных участвовать в саммите за демократию, который организовует президент Джо Байден. В списке есть Украина
Об этом говорится на сайте Госдепа США.
Отмечается, что к саммиту, который состоится в период с 9 по 10 декабря, присоединятся лидеры правительств, гражданского общества и частного сектора.
На мероприятии обсудят проблемы и возможности, с которыми сталкиваются демократии.
"Саммит предоставит лидерам платформу для объявления как индивидуальных, так и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом", - сообщают в Госдепе США.
Участники виртуальной встречи смогут озвучить внутренние и международные инициативы по трем ключевым темам:
- защита от авторитаризма;
- противодействие коррупции и борьба с ней;
- содействие уважению прав человека.
В саммите примут участие, в частности, государства-члены Европейского Союза, Индия, Южно-Афиканская Республика, Филиппины, Грузия, Литва, Латвия и т.д.
В свою очередь, в списке из 110 приглашенных стран отсутствуют Китай, Россия и Турция.
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