Байден пригласил Украину присоединиться к виртуальному саммиту за демократию

Об этом говорится на сайте Госдепа США.

Отмечается, что к саммиту, который состоится в период с 9 по 10 декабря, присоединятся лидеры правительств, гражданского общества и частного сектора.

На мероприятии обсудят проблемы и возможности, с которыми сталкиваются демократии.

"Саммит предоставит лидерам платформу для объявления как индивидуальных, так и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом", - сообщают в Госдепе США.

Участники виртуальной встречи смогут озвучить внутренние и международные инициативы по трем ключевым темам:

защита от авторитаризма;

противодействие коррупции и борьба с ней;

содействие уважению прав человека.

В саммите примут участие, в частности, государства-члены Европейского Союза, Индия, Южно-Афиканская Республика, Филиппины, Грузия, Литва, Латвия и т.д.

В свою очередь, в списке из 110 приглашенных стран отсутствуют Китай, Россия и Турция.

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