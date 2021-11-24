Байден пригласил Тайвань на саммит за демократию, чем возмутил Китай
Госдепартамент США включил Тайвань в список стран, приглашенных на саммит за демократию. Китай назвал это "ошибкой"
Об этом сообщает The Guardian.
Тайвань пригласили на саммит за демократию, организуемый Джо Байденом, вместе со 109 другими демократическими странами. Китай не попал в список приглашенных.
Правительство Тайваня поблагодарило за приглашение и заявило, что это станет возможностью поделиться своей демократической историей успеха.
Этот шаг вызвал негодование в Китае, призвавшего США придерживаться "политики единого Китая".
Напомним, вопрос Тайваня поднимался на виртуальной встрече Си Цзиньпина и Джо Байдена в этом месяце. Тогда лидер Китая предостерег президента США "не играть с огнем", ведь правительство Байдена обещало оказать поддержку частично признанному государству, которое КНР стремится вернуть в свой состав.
Украина также отмечена в списке приглашенных на саммит стран. Саммит пройдет 9-10 декабря 2021 года.
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