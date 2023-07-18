Байден пригласил премьера Израиля Нетаньяху с визитом в США
Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон с официальным визитом, его дата будет определена впоследствии
Об этом сообщил офис израильского премьера, передает Reuters.
Приглашение было передано во время телефонного разговора между Байденом и Нетаньяху за день до визита президента Израиля Ицхака Герцога в Вашингтон.
Нетаньяху вернулся к власти более шести месяцев назад, но Байден до сих пор отказывался прислать ему приглашение.
- В субботу, 15 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху жаловался на плохое самочувствие, его доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра.
- В воскресенье, 16 июля, его уже выписали из больницы после того, как в субботу его госпитализировали с головокружением из-за обезвоживания организма.
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