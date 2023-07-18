Байден пригласил премьера Израиля Нетаньяху с визитом в США

Об этом сообщил офис израильского премьера, передает Reuters.

Приглашение было передано во время телефонного разговора между Байденом и Нетаньяху за день до визита президента Израиля Ицхака Герцога в Вашингтон.

Нетаньяху вернулся к власти более шести месяцев назад, но Байден до сих пор отказывался прислать ему приглашение.