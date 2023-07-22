Байден пригласил директору ЦРУ Бернса стать членом его кабинета
Президент США Джо Байден предложил директору ЦРУ Уильяму Бернсу стать членом его кабинета, в который входят самые влиятельные лица государства
Об этом сообщает Белый дом.
"Я рад сообщить, что пригласил директора Центрального разведывательного управления Билла Бернса стать членом моего кабинета", – говорится в заявлении Байдена.
Этот шаг на практике не сильно изменит роль Бернса, который и дальше продолжит руководить ЦРУ, отмечает The Washington Post.
"Теперь Бернс примет участие в заседаниях кабинета президента вместе с госсекретарем и министрами, а также директором Национальной разведки Эврил Хейнс, с которой он тесно сотрудничает. Однако не предполагается, что Бернс примет на себя какие-либо политические обязанности", - говорится в статье.
Кабинет американского президента включает в себя высших должностных лиц исполнительной ветви федерального правительства, которых назначает американский лидер с согласия сената.
В текущий состав кабинета Байдена входят вице-президент США и 15 министров, включая госсекретаря и генпрокурора.
Напомним, в последнее время директор ЦРУ Уильям Бернс все чаще появляется в информационном пространстве. Кроме этого, он активно вовлечен в процессы в Украине.
- В мае чиновник совершил тайный визит в КНР для налаживания отношений между Вашингтоном и Пекином.
- В начале июня 2023 г. он тайно посетил Киев, где встретился с политическим и военным руководством Украины.
- 1 июля стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс позвонил по телефону руководителю ГРУ РФ Сергею Нарышкину после попытки мятежа в РФ, чтобы заверить Кремль, что Соединенные Штаты не касаются этого.
- 21 июля он заявил , что остается оптимистом по контрнаступлению Украины, поскольку Россия страдает от значительных структурных недостатков, скрывающихся за ее обороной.
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