Об этом сообщает Белый дом.

"Я рад сообщить, что пригласил директора Центрального разведывательного управления Билла Бернса стать членом моего кабинета", – говорится в заявлении Байдена.

Этот шаг на практике не сильно изменит роль Бернса, который и дальше продолжит руководить ЦРУ, отмечает The Washington Post.

"Теперь Бернс примет участие в заседаниях кабинета президента вместе с госсекретарем и министрами, а также директором Национальной разведки Эврил Хейнс, с которой он тесно сотрудничает. Однако не предполагается, что Бернс примет на себя какие-либо политические обязанности", - говорится в статье.

Кабинет американского президента включает в себя высших должностных лиц исполнительной ветви федерального правительства, которых назначает американский лидер с согласия сената.

В текущий состав кабинета Байдена входят вице-президент США и 15 министров, включая госсекретаря и генпрокурора.

Напомним, в последнее время директор ЦРУ Уильям Бернс все чаще появляется в информационном пространстве. Кроме этого, он активно вовлечен в процессы в Украине.