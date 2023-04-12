Об этом сообщила старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слот, пишет Reuters.

"Я ожидаю, что у лидеров также будет возможность обсудить последние события в Украине, включая наши продолжающиеся совместные усилия по поддержке народа в Украине", – сказала Слот.

Президент США Джо Байден прибыл в столицу Северной Ирландии Белфаст в 25-ю годовщину Соглашения Страстной пятницы, прекратившего кровопролитный конфликт в регионе.

Как сообщает Sky News, Байден будет находиться на острове Ирландия с четырехдневным визитом, где, по его словам, он хочет подчеркнуть "приверженность США сохранению мира".

Американский президент проведет двустороннюю встречу с Сунаком сегодня, 12 апреля.

Затем он пообщается с лидерами пяти основных партий Северной Ирландии перед выступлением в университете Ольстера.

После этого Байден отправится в Ирландию, где посетит замок Карлингфорд в графстве Лут, откуда он происходит.

В Дублине Байден встретится с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом, премьер-министром Лео Варадкаром, а также выступит перед ирландским парламентом.

Поездка президента завершится в пятницу визитом в графство Мэйо, где он встретится с дальними родственниками.

Байден прибыл через несколько часов после того, как полиция обнаружила на кладбище в Крэггане четыре подозрительные бомбы, заложенные в трубах.