Байден прибыл в Северную Ирландию: обсудит с Сунаком войну в Украине
Президент США Джо Байден обсудит войну в Украине с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком во время встречи двух лидеров в среду в рамках визита президента Соединенных Штатов в Северную Ирландию
Об этом сообщила старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слот, пишет Reuters.
"Я ожидаю, что у лидеров также будет возможность обсудить последние события в Украине, включая наши продолжающиеся совместные усилия по поддержке народа в Украине", – сказала Слот.
Президент США Джо Байден прибыл в столицу Северной Ирландии Белфаст в 25-ю годовщину Соглашения Страстной пятницы, прекратившего кровопролитный конфликт в регионе.
Как сообщает Sky News, Байден будет находиться на острове Ирландия с четырехдневным визитом, где, по его словам, он хочет подчеркнуть "приверженность США сохранению мира".
Американский президент проведет двустороннюю встречу с Сунаком сегодня, 12 апреля.
Затем он пообщается с лидерами пяти основных партий Северной Ирландии перед выступлением в университете Ольстера.
После этого Байден отправится в Ирландию, где посетит замок Карлингфорд в графстве Лут, откуда он происходит.
В Дублине Байден встретится с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом, премьер-министром Лео Варадкаром, а также выступит перед ирландским парламентом.
Поездка президента завершится в пятницу визитом в графство Мэйо, где он встретится с дальними родственниками.
Байден прибыл через несколько часов после того, как полиция обнаружила на кладбище в Крэггане четыре подозрительные бомбы, заложенные в трубах.
- Напомним, на улице города Белфаст был найден документ с пометкой "секретно" – в нем содержались оперативные указания по поводу визита президента США в Ирландию. На 5 страницах были указаны детали мер безопасности. Полиция начала расследование.
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