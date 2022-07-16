Байден прибыл в Саудовскую Аравию договариваться о нефти и энергетической безопасности на фоне санкций против России
Президент США Джо Байден приехал с рабочим визитом в Саудовскую Аравию
Об этом пишет Reuters.
Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию через три года после того, как будучи кандидатом в президенты, говорил, что Саудовскую Аравию следует сделать "изгнанником" на мировой арене из-за убийства саудовского журналиста и обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогджи.
Первым пунктом повестки дня во время визита Байдена был вопрос энергетики, а именно поставки нефти и шаги по стабилизации рынка.
Перед поездкой президент США опубликовал собственную колонку в The Washington Post, где объяснил, зачем нужна поездка на Ближний Восток.
"Мы должны противостоять агрессии России, поставить себя в наилучшую возможную позицию, чтобы опередить Китай, и работать для большей стабильности в этом важном регионе мира. Чтобы сделать это, мы должны непосредственно сотрудничать со странами, которые могут повлиять на эти результаты". . Саудовская Аравия является одной из них", - пишет Байден.
По результатам встречи Байден объявил, что ожидает увидеть "дальнейшие шаги" со стороны Саудовской Аравии по энергетике в ближайшие недели.
- Перед этим Байден побывал в Израиле, где договаривался о военной помощи Украине и блокировании ядерной программы Ирана.
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