Байден прибыл в Саудовскую Аравию договариваться о нефти и энергетической безопасности на фоне санкций против России

Об этом пишет Reuters.

Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию через три года после того, как будучи кандидатом в президенты, говорил, что Саудовскую Аравию следует сделать "изгнанником" на мировой арене из-за убийства саудовского журналиста и обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогджи.

Первым пунктом повестки дня во время визита Байдена был вопрос энергетики, а именно поставки нефти и шаги по стабилизации рынка.

Перед поездкой президент США опубликовал собственную колонку в The Washington Post, где объяснил, зачем нужна поездка на Ближний Восток.

"Мы должны противостоять агрессии России, поставить себя в наилучшую возможную позицию, чтобы опередить Китай, и работать для большей стабильности в этом важном регионе мира. Чтобы сделать это, мы должны непосредственно сотрудничать со странами, которые могут повлиять на эти результаты". . Саудовская Аравия является одной из них", - пишет Байден.

По результатам встречи Байден объявил, что ожидает увидеть "дальнейшие шаги" со стороны Саудовской Аравии по энергетике в ближайшие недели.

Перед этим Байден побывал в Израиле, где договаривался о военной помощи Украине и блокировании ядерной программы Ирана.

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