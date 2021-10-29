Байден прибыл в Рим на саммит G20: встретится с Папой Римским и Макроном

Об этом передает BBC.

Президент США Джо Байден прибыл в Европу, где посетит два международных события.

У американского лидера запланировано участие в саммите "Группы двадцати" промышленно развитых стран (G20) в Риме, переговорах с союзниками по ядерной программе Ирана и беседе с папой Франциском в Ватикане.

Затем Байден примет участие во Всемирной климатической конференции в Глазго, где лидеры стран мира обсудят борьбу с последствиями изменения климата.

Первой остановкой в рамках поездки Байдена в Европу станет Ватикан. Его примет Папа Римский Франциск.

Еще одна из ключевых встреч - переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые также пройдут в пятницу.

Кроме того, глава Белого дома проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb