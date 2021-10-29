Байден прибыл в Рим на саммит G20: встретится с Папой Римским и Макроном
Президент США Джо Байден прибыл 29 октября в Европу на саммит G20 и Всемирную климатическую конференцию в Глазго
Об этом передает BBC.
Президент США Джо Байден прибыл в Европу, где посетит два международных события.
У американского лидера запланировано участие в саммите "Группы двадцати" промышленно развитых стран (G20) в Риме, переговорах с союзниками по ядерной программе Ирана и беседе с папой Франциском в Ватикане.
Затем Байден примет участие во Всемирной климатической конференции в Глазго, где лидеры стран мира обсудят борьбу с последствиями изменения климата.
Первой остановкой в рамках поездки Байдена в Европу станет Ватикан. Его примет Папа Римский Франциск.
Еще одна из ключевых встреч - переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые также пройдут в пятницу.
Кроме того, глава Белого дома проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.
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