Байден прибыл в Польшу, где встретится с Дудой и беженцами из Украины
Президент США Джо Байден прибыл в польский Жешув, где планирует встречу с лидером Польши Анджеем Дудой и бежавшими от войны в Украине людьми
Об этом сообщает CNN .
Отмечается, что президент Анджей Дуда встретит Байдена перед тем, как провести брифинг по поводу ответов на гуманитарные вызовы.
Лидеры стран обсудят способы облегчить страдания мирного населения в Украине и реагировать на растущий поток беженцев.
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