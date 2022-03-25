Байден прибыл в Польшу, где встретится с Дудой и беженцами из Украины

Об этом сообщает CNN .



Отмечается, что президент Анджей Дуда встретит Байдена перед тем, как провести брифинг по поводу ответов на гуманитарные вызовы.



Лидеры стран обсудят способы облегчить страдания мирного населения в Украине и реагировать на растущий поток беженцев.



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