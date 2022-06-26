Байден прибыл в Мюнхен, где стартует саммит G7
Президент США Джо Байден прибыл в Мюнхен, где 26-28 июня пройдет саммит стран "Большой семерки"
Об этом сообщает Голос Америки .
Байден в ночь на 26 июня прилетел из Вашингтона в Мюнхен, а затем вертолетом прибыл к месту проведения саммита G7 - замку Эльмау. Первые переговоры президента США во время трехдневного пребывания в Европе состоятся 26 июня с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Лидеры стран G7 – США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии – встретятся в баварских Альпах. К ним также присоединятся руководители Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и ЮАР.
В ходе саммита пройдет семь рабочих заседаний, на которых будут обсуждаться такие темы как мировая экономика, партнерства для развивающихся стран, внешняя и политика безопасности, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, многосторонние отношения и цифровые технологии.
В ходе одного из заседаний к лидерам дистанционно присоединится президент Украины Владимир Зеленский.
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