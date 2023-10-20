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OPINION

Байден – президент войны, и он уже победил

20 октября, 2023 пятница
18:08
Мнение

В истории были гораздо более кровавые века за XXI век. Но мы дождались своего Вашингтона – Джо Байдена

Чрезвычайно мощное выступление президента США Джо Байдена.

Очень рекомендую посмотреть его полностью в оригинале, максимум с украинскими субтитрами, потому что пока удачного синхронного перевода не нашел.

Это просто интеллектуальная эйфория эмоций, интонаций, смыслов.

Ключевое — все же не эмоции, а глубокий смысл и видение, с подробным разъяснением почему то, что мы делаем сегодня, позволит нам сохранить свой статус лидера на последующие десятилетия.

Си, поджигая разные уголки мира, надеялся серьезно ослабить США, чтобы его Китай стал лидером и законодателем планеты.

Путин, тренируя и вооружая Хамас, передавая чувствительные технологии Китаю, Северной Корее, Ирану, вбрасывая в кровавый хаос африканские государства, верил, что это ударит по ненавистному ему Байдену, разрушившему все планы Кремля.

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Байден уже выиграл. НАТО уже увеличилось, а де-факто выросло почти вдвое. Байден — президент войны, конкуренты которого не могут сформулировать  ничего осознанного и только дергаются между инструкциями Москвы и собственным популизмом, который даже их избирателю надоел.

Демократии наконец-то мобилизовались и вместо 50 оттенков серого выбор теперь: Добро или Зло.

Все стало удивительно простым.

Этим выступлением Байден окончательно публично сформулировал: Ось Зла существует, я — тот президент, который объединил силы Добра и веду вас к победе. Вы можете не переживать, работайте, как обычно, зарабатывайте деньги, живите безопасно, правительство США инвестирует в американские рабочие места даже военными расходами. В этот раз победа демократии не будет стоить ни одной американской жизни.

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У Китая, которого ни разу не упомянули, еще есть шанс выскочить из плохой компании, хотя все знают, что он делал "прошлым летом". Но, похоже, что Си будет идти до конца, своего общего конца с путиными, орбанами, аятоллами, кими и предводителями террористов.

Однако такой подход "Закрытого Города" сделает победу демократий еще более уверенной.

В истории были гораздо более кровавые века за XXI век. Но мы дождались своего Вашингтона – Джо Байдена.

Надеюсь, что вместо твитов украинские власти смогут содержательные действия. To-do list на столе!

Источник

Об авторе. Владимир Омелян, украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019. Политический эксперт

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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