Байден предположил бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США

Об этом сообщает The New York Times.



Дипломатический бойкот будет означать, что официальные представители США не посетят Олимпийские игры в феврале, однако не запрещает американским атлетам участвовать в соревнованиях.



О возможности бойкота Олимпиады Байдена спросили журналисты во время его встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме 18 ноября.



"Мы рассматриваем такую возможность", - сказал Байден.



Использовать Олимпиаду в качестве инструмента давления на Китай администрацию США призвали правозащитные организации и члены Конгресса.



В ходе виртуальной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином президент США выразил обеспокоенность многочисленными нарушениями прав и свобод человека в Китае, в том числе подавлением протестов в Гонконге и притеснениями национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.



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