Байден предположил бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США
Президент США Джо Байден заявил, что США рассматривают возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в связи с нарушением прав человека в Китае
Об этом сообщает The New York Times.
Дипломатический бойкот будет означать, что официальные представители США не посетят Олимпийские игры в феврале, однако не запрещает американским атлетам участвовать в соревнованиях.
О возможности бойкота Олимпиады Байдена спросили журналисты во время его встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме 18 ноября.
"Мы рассматриваем такую возможность", - сказал Байден.
Использовать Олимпиаду в качестве инструмента давления на Китай администрацию США призвали правозащитные организации и члены Конгресса.
В ходе виртуальной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином президент США выразил обеспокоенность многочисленными нарушениями прав и свобод человека в Китае, в том числе подавлением протестов в Гонконге и притеснениями национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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