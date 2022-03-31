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Главная война с Россией Байден предполагает, что Путин все больше изолируется, теряя доверие к людям из своего окружения

Байден предполагает, что Путин все больше изолируется, теряя доверие к людям из своего окружения

31 мартa, 2022 четверг
22:28
война с Россией

Путин самоизолируется и есть признаки того, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников

Об этом рассказал Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире из Белого дома, сообщает The Guardian.

Президент США Джо Байден заявил сегодня, что Владимир Путин "изолирован", имеются признаки того, что он либо уволил некоторых своих советников, либо поместил их под домашний арест.

Но, ссылаясь на свое предварительное заявление, Байден добавил:

"Но сейчас я не хочу утверждать это, потому что у нас не так много веских доказательств".

Байден также отметил, что нет четких доказательств того, что Путин уводит российские войска из Украины:

"Я немного скептически настроен – это открытый вопрос, на самом ли деле он отступает".

  • Напомним, вчера разведка США заявила, что Путину боятся говорить правду о неудачах армии РФ и влиянии санкций, а минобороны он уже не доверяет.
  • Сегодня о том, что Путин – "человек в клетке, которую сам построил", также утверждал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Джо Байден
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