Байден предоставил Колумбии статус основного союзника США вне НАТО

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"В рамках своих полномочий как президента... я включаю Колумбию в число основных союзников США вне НАТО", - говорится в соответствующем меморандуме.

Такой статус позволяет стране-союзнику США участвовать в совместных инициативах против терроризма и оборонных проектах, вести совместные исследования, получать финансирование США для ряда оборонительных задач.

Статус основного союзника Америки распространяется почти на 20 стран. До этого страной, наделенной статусом основного союзника США вне НАТО, стал Катар, получивший его в марте 2022 года.

Так, статус уже получили: Израиль, Австралия, Египет, Япония, Южная Корея, Иордания, Аргентина, Новая Зеландия, Бахрейн, Филиппины, Кувейт, Таиланд, Пакистан, Марокко, Тайвань, Афганистан, Тунис, Бразилия.

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