Байден предложил временно отменить налоги на продажу топлива

Об этом пишет Reuters.

"Я полностью понимаю, что каникулы для налога на газ сами по себе не решат проблему, но это предоставит семьям некоторое немедленное облегчение, лишь передохнуть немного, поскольку мы продолжаем работать над снижением цен на длительный период", - сказал Байден.

Президент также призвал штаты временно приостановить государственные налоги на топливо, часто превышающие федеральные ставки. Он также просит крупные нефтяные компании предложить идеи о том, как вернуть неработающие нефтеперерабатывающие мощности.

Издание сообщает, что основными причинами высоких цен дефицита горючего является влияние российского вторжения в Украину. Некоторые экономисты считают, что "налоговые каникулы" на газ вряд ли снизят общие темпы инфляции. Приостановление федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон и налога на дизельное топливо в размере 24,4 цента будет зависеть от решения Конгресса.

21 июня в Белом доме назвали три ключевых цели Байдена на саммитах G7 и НАТО: все они касаются Украины.

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