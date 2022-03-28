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Байден предлагает выделить Украине дополнительный $1 миллиард

28 мартa, 2022 понедельник
19:41
война с Россией Байден

Предложенный президентом США Джо Байденом бюджет на 2023 год включает в себя $6,9 млрд на Европейскую инициативу сдерживания, Организацию Североатлантического договора (НАТО) и "борьбу с российской агрессией", а также дополнительный миллиард для Украины

"Я призываю к продолжению инвестиций, чтобы решительно реагировать на агрессию Путина против Украины, при поддержке Соединенных Штатов для покрытия экономических, гуманитарных потребностей и нужд безопасности Украины", – сказал Джо Байден в понедельник, 28 марта, - информирует Еспресо.TV.

Президент также хочет, чтобы значительные инвестиции были осуществлены в национальную безопасность для гарантий того, что военные США "будут лучше всех подготовлены и лучше всех оснащены в мире".

  • Напомним, "Мы четко должны понимать, что эта борьба не закончится через несколько дней или месяцев, нам нужно подготовить долгосрочную борьбу": Байден во время речи в Варшаве.
  • Президент США Джо Байден заявил, что Штаты предоставят еще $1 млрд помощи Украине и приютят 100 тыс. украинских беженцев.
  • Байден встретился в Варшаве с украинскими беженцами.


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