"Я призываю к продолжению инвестиций, чтобы решительно реагировать на агрессию Путина против Украины, при поддержке Соединенных Штатов для покрытия экономических, гуманитарных потребностей и нужд безопасности Украины", – сказал Джо Байден в понедельник, 28 марта, - информирует Еспресо.TV.

Президент также хочет, чтобы значительные инвестиции были осуществлены в национальную безопасность для гарантий того, что военные США "будут лучше всех подготовлены и лучше всех оснащены в мире".

Напомним, "Мы четко должны понимать, что эта борьба не закончится через несколько дней или месяцев, нам нужно подготовить долгосрочную борьбу": Байден во время речи в Варшаве.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты предоставят еще $1 млрд помощи Украине и приютят 100 тыс. украинских беженцев.

Байден встретился в Варшаве с украинскими беженцами.



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