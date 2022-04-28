Байден предлагает одобрить пакет законов, которые упростят ввод в эксплуатацию активов подсанкционных российских предпринимателей
Президент США Джо Байден предлагает принять пакет законов, которые упростят использование в качестве помощи Украине активов подсанкционных физических лиц, связанных с руководством России
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Белый дом.
По предварительным данным президент США Джо Байден предлагает принять пакет законов, которые помогут администрации использовать активы подсанкционных физических лиц, связанных с руководством России, для оказания помощи Украине.
В заявлении говорится, что Байден "направит предложения о всеобъемлющем пакете законов, которые дадут дополнительные возможности властям США добиваться того, чтобы власти РФ и российские олигархи несли ответственность" за ситуацию в Украине.
Пакет законов, в частности, будет предусматривать использование конфискованных активов подсанкционных лиц в качестве финансовой помощи Украине.
Белый дом пояснил, что Государственный департамент, Министерство юстиции и Министерство финансов США будут совместно принимать решение об использовании имущества, замороженного "в связи с коррупцией, нарушениями санкций и мер по экспортному контролю, а также в связи с рядом других нарушений".
Кроме того, Белый дом считает, что предложение президента Соединенных Штатов позволит правительству создать "более гибкий административный процесс с участием Минфина и Минюста для конфискации в США собственности российских олигархов, подвергшихся санкциям".
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