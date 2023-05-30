Байден позвонил Эрдогану: поздравил с победой, вспомнил контракт на F-16 и вступление Швеции в НАТО
Байден обсудил с Эрдоганом вопросы возможной покупки Анкарой американских F-16, также затронули тему вхождения Швеции в НАТО
Об этом сообщает Reuters.
Темы обсуждались во время телефонного разговора, когда Байден поздравил Эрдогана с победой на состоявшихся в воскресенье президентских выборах.
"Я разговаривал с Эрдоганом. Я поздравил Эрдогана. Он все еще хочет что-то проработать по F-16. Я сказал ему, что мы хотим иметь дело со Швецией, так что давайте это сделаем", - сказал Байден журналистам перед отъездом из Белого. дома в Делавере.
Американский президент добавил, что стороны свяжутся по этим вопросам позже.
"Мы собираемся поговорить об этом подробнее на следующей неделе", - сказал Байден.
Вместе с тем заявление Эрдогана по поводу телеконференции было коротким и расплывчатым. В нем говорится, что президенты договорились углублять сотрудничество по всем аспектам своих двусторонних завязок, важность которых "еще больше возросла перед региональными и глобальными проблемами".
- Напомним, в Турции 28 мая действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах. За него проголосовали 52,1% избирателей.
- Президент Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с переизбранием в должность.
- Международные наблюдатели от ОБСЕ не признали президентские выборы в Турции полностью честными и свободными. Имел давление на электорат, в частности со стороны СМИ.
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