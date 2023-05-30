Об этом сообщает Reuters.

Темы обсуждались во время телефонного разговора, когда Байден поздравил Эрдогана с победой на состоявшихся в воскресенье президентских выборах.

"Я разговаривал с Эрдоганом. Я поздравил Эрдогана. Он все еще хочет что-то проработать по F-16. Я сказал ему, что мы хотим иметь дело со Швецией, так что давайте это сделаем", - сказал Байден журналистам перед отъездом из Белого. дома в Делавере.

Американский президент добавил, что стороны свяжутся по этим вопросам позже.

"Мы собираемся поговорить об этом подробнее на следующей неделе", - сказал Байден.

Вместе с тем заявление Эрдогана по поводу телеконференции было коротким и расплывчатым. В нем говорится, что президенты договорились углублять сотрудничество по всем аспектам своих двусторонних завязок, важность которых "еще больше возросла перед региональными и глобальными проблемами".