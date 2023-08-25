Байден поздравил Украину с Днем Независимости и провел разговор с Зеленским
Поздним вечером четверга, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом
Об этом Зеленский сообщил в твиттере.
"Провел переговоры с президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за поздравление с Днем Независимости. США взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины. Это решающее лидерство позволило нашей борьбе и направило дугу истории в сторону добра", - пишет президент.
По словам Владимира Зеленского, независимость стоит того, чтобы за нее бороться.
"Вместе мы доказываем, что свобода и независимость достойны того, чтобы за них бороться. Я благодарю за это президента Байдена, Конгресса США и всех американцев. Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей", - отмечает Зеленский.
- 19 августа Джо Байден заявил, что Россия уже проиграла войну Украине, не достигнув ни одной из планируемых целей, и это сигнал Китая относительно Тайваня.
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