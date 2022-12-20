Байден поздравил с победой на ЧМ-2022 президента Аргентины, сразу после финала Фернандесу звонил по телефону Путин
Глава Белого дома Джо Байден поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой национальной команды в чемпионате мира-2022 по футболу
Об этом Байден написал в Twitter.
Президент США распространил видео с лидером сборной Аргентины Лонелем Месси, который держит Кубок мира и обратился в Фернандес и все аргентинцы.
"Приветствую тебя, Альберто, и каждого аргентинца со вчерашней тяжелой и заслуженной победой. Знаете, я думаю, что у Месси есть будущее", - написал Байден.
"Большое спасибо. Я пережил этот триумф с безграничным счастьем, как и весь аргентинский народ. Все поздравления для нашей сборной и для Месси. Мы на вершине", - ответил Фернандес.
19 декабря после финала чемпионата мира президент Аргентины получил поздравление по телефону от российского диктатора Владимира Путина и поблагодарил его за них в twitter.
"Спасибо за приветствие президент Путин. Пусть радость, которая сегодня объединяет Аргентину со многими народами мира, будет примером: наши общества нуждаются в единстве и мире", - написал Фернандес.
- 18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.
- Во вторник, 20 декабря, в Буэнос-Айресе проходит торжественный парад в честь победы сборной Аргентины в ЧМ-2022.
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