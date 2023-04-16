Байден поздравил православных христиан с Пасхой
Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл поздравил православных христиан с Пасхой
Об этом он написал в facebook.
"Сегодня мы с Джилл посылаем теплые пожелания всем нашим друзьям в православном обществе в честь празднования Пасхи. Пусть мир Христов будет с вами теперь и всегда", - написал президент США,
- В воскресенье, 16 апреля, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отмечает праздник Пасхи с непоколебимой верой в победу.
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