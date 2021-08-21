Байден пояснил, кого будут эвакуировать из Афганистана

Об этом со ссылкой на Associated Press передает Еспресо.TV .



"Мы вернем вас домой", - пообещал Байден американцам, которые до сих пор находятся в Афганистане, через несколько дней после того, как талибы вернули контроль над Кабулом, прекратив 20-летнюю войну.



"Мы берем на себя те же обязательства перед афганскими помощниками в военное время, что и перед гражданами США", - подчеркнул американский президент.



Афганских союзников он назвал "одинаково важными" в эвакуации.



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Как отмечает AP, обещания Байдена прозвучали в то время, когда еще тысячи американцев и других людей, которые стремятся уйти от талибов, пытаются "пройти мимо толпы людей, контрольно-пропускные пункты талибов и иногда непреодолимую американскую бюрократию", чтобы попасть в аэрпорт города Кабула, откуда и проходит эвакуация.



При этом, как добавляет в свою очередь Associated Press, если опираться на слова Байдена, то в эвакуации нуждаются "десятки тысяч" афганцев.

Напомним, Байден больше не считает Афганистан "инкубатором экстремизма" .

Значительно большая террористическая угроза, по его мнению, сейчас идет из Сирии и восточной Африки.



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