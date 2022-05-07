Байден потребовал прекратить утечки информации о разведданных, которые США предоставляют Украине, - NBC
Президент США Джо Байден назвал контрпродуктивными обнародованную в СМИ информацию о разведывательных данных, которые Вашингтон предоставляет Украине
Об этом сообщает NBC .
По информации источников телеканала в администрации Белого дома, Байден в разговоре с чиновниками американской разведки и министерства обороны заявил, что недавние сообщения в СМИ об обмене США разведданными с Украиной были контрпродуктивными.
Байден, во время телефонного разговора с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Эврил Гейнс и министром обороны Ллойдом Остином заявил, что подобные истоки "отводят в сторону от нашей цели". Президент США потребовал прекратить подобные случаи.
- 5 мая сообщалось, что Соединенные Штаты предоставили Украине разведывательные данные, которые помогли ликвидировать многих российских генералов .
- 6 мая газета New York Times написала, что потопить крейсер "Москва" украинским военным помогли американские разведданные .
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