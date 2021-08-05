Байден поставил цель иметь более 50% электромобилей в США до 2030 года

Об этом рассказывает Reuters со ссылкой на Белый Дом .



Сообщается, что президент США Джо Байден подпишет в четверг, 5 августа, распоряжение, направленное на то, чтобы половина всех новых автомобилей, которые будут продаваться в 2030 году, были с нулевыми выбросами. Документ предусматривает новые объемы выбросов для транспортных средств, чтобы сократить загрязнение до 2026 года, отметили в Белом доме.



Цель Байдена, которая не является юридически обязательной, заручилась поддержкой крупных американских и иностранных автопроизводителей, которые предупредили, что это потребует миллиардов долларов государственного финансирования.



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"Мы должны действовать", - сказал министр транспорта США Пит Бутиджич в интервью CNBC.



"Эта цель, чтобы в течение десяти лет половина наших новых транспортных средств стала электрической, будет срочно нужна нам для выполнения императива климата в наше время", - добавил он.



General Motors Co (GM.N), Ford Motor Co (FN) и Chrysler - материнская компания Stellantis NV (STLA.MI) в совместном заявлении сообщили, что стремятся "достичь продаж 40-50% годовых американских объемов электроэнергии транспортных средств ... до 2030 года ".



Отдельное заявление выпустили BMW, Ford, Honda, Volkswagen и Volvo. В совокупности автомобильная промышленность взяла на себя обязательства инвестировать более 330 млрд долларов, чтобы вывести на рынок новые электромобили.