Байден постарается сдержать Израиль от полномасштабной наземной операции, - востоковед Якубович

Такое мнение высказал востоковед Михаил Якубович в эфире телеканала "Еспресо".

"Байден будет работать в том ключе, чтобы удержать Израиль от полномасштабной наземной операции. Израиль сейчас нуждается в поддержке Запада, вооружении от США, Германии и других стран. Поэтому до эскалации конфликта у Байдена есть определенные аргументы", - рассказал Якубович.

Израиль может на это не согласиться. По словам востоковеда, есть вероятность, что Нетаньяху будет гнуть свою линию, чтобы не выглядеть проигравшей стороной. Но у Байдена сейчас нет другого выхода, как гасить это пламя.

"На Ближнем Востоке антиамериканские настроения значительно усилились. Запад, в том числе сам Байден, многое сделал для того, чтобы попытаться объединить, перетащить на свою сторону Глобальный Юг. А ситуация с израильскими бомбардировками сектора Газы не оставляет иного выхода многим странам, чем взять "антизападный курс", поэтому Байдену придется найти выход из ситуации таким образом, чтобы Израиль вышел из нее победителем, и не испортил свои отношения с соседями. Потому что продолжение ударов по Газе будет непременно с каждым днем ставить под сомнение ту нормализацию, которая происходила в течение 5 лет", - подчеркнул Михаил Якубович.

Если до ноября наземную операцию не начнут, то, вероятно, будут переговоры. Мир возможен, конец октября будет решающим. Но если операция начнется полноценно, то возврата уже не будет, считает Якубович.

"Очевидно, Байден пытается Нетаньяху от этого предостеречь, потому что ему такая война точно не выгодна. Мне кажется, что визит Байдена – это последний шанс на более или менее уравновешенный план действий. Если Израиль этим не воспользуется, мы будем видеть еще одну кровавую войну, последствия которой будут ощущаться далеко за пределами Израиля", - подытожил Якубович.