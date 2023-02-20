Байден после исторического визита в Украину прибыл в Польшу

Об этом агентству PAP подтвердил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Отмечается, что Байден прибыл в Пшемышль на поезде, после чего должен пересесть на президентский борт Air Force One и прибыть в Варшаву. Официальный визит Байдена в Польшу начнется во вторник.

При этом еще в понедельник, по данным PAP, состоится встреча Байдена с президентом Польши Анджеем Дудой. Лидеры проведут переговоры в формате с глазу на глаз, после чего запланированы пленарные переговоры на уровне делегаций.

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В 17:30 на территории Королевского замка в Варшаве Джо Байден выступит с речью.

В среду, в последний день визита Байдена в Польшу, состоится саммит Бухарестской девятки – формата, объединяющего страны восточного фланга НАТО: Болгарию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Чехию. Во встрече также примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Отмечается, что на саммите лидеры обсудят дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО, предстоящий саммит Альянса в Вильнюсе, а также дальнейшую поддержку Украины.