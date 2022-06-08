Об этом сообщили в The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент и лидеры Большой семерки обсудят ряд наиболее актуальных глобальных вопросов, в том числе непреклонную поддержку Большой семеркой демократической, суверенной и успешной Украины, экономическую и демократическую устойчивость, преодоление климатического кризиса, развитие инфраструктуры, глобальную безопасность в области здравоохранения и энергетический кризис, вызванный агрессивной войной России", - отметила чиновник.

Саммит G7 состоится в замке Эльмау на юге Германии. После встречи Большой семерки, включающей Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию и Великобританию, Байден отправится в Мадрид на встречу НАТО.

"Лидеры стран-союзников одобрят новую Стратегическую концепцию, которая будет направлять трансформацию НАТО в течение следующего десятилетия, от укрепления сдерживания и обороны до повышения устойчивости к транснациональным угрозам, включая кибернетические и климатические, а также углубление партнерских отношений с демократическими партнерами в Европе и Азии с целью укрепление международного порядка, основанного на правилах", – сказала Жан-Пьер.

Белый дом также обдумывает поездку Байдена на Ближний Восток, которая может включать визиты в Израиль и Саудовскую Аравию.

Напомним, страны G7 договорились отказаться от угля и перейти на возобновляемые источники энергии во избежание ухудшения климата. На трехдневной встрече представителей стран G7 в Берлине большое внимание будет уделено защите природы и борьбе с пластиковыми отходами.

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