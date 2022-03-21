Байден посетит Польшу в рамках своего европейского турне.
Президент США Джо Байден посетит Польшу в рамках своего европейского турне.
Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.
Сначала американский президент посетит Брюссель, где проведет встречи с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского Союза, чтобы "обсудить международные усилия по поддержке Украины и наложению на Россию серьезной и беспрецедентной платы за ее вторжение".
В пятницу, 25 марта, президент Байден отправится в Варшаву, Польшу, где проведет двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой.
"Президент обсудит, как Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис прав человека, развернутый неоправданной и непровоцированной войной России против Украины", - сказано в пресс-релизе Белого дома.
- Порошенко предложил Байдену посетить Украину во время визита в Европу, который начнется 24 марта.
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