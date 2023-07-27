Об этом пишет New York Times со ссылкой на информированные источники.

Чиновники, знакомые с этим вопросом, отмечают, что это свидетельствует о серьезных изменениях в американской политике.

По словам чиновников, такое решение Байдена перечеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, утверждавшее, что такой шаг может создать прецедент, который позволит преследовать американских военных.

По данным издания, американские спецслужбы собрали информацию, включая детали о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

NYT отмечает, что Штаты уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздержались от предоставления Гааге.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.