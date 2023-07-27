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Байден поручил передать суду в Гааге доказательства военных преступлений РФ в Украине, - New York Times

27 июля, 2023 четверг
01:24
Война с Россией

Президент Байден издал тайное предписание о передаче доказательств российских военных преступлений в Украине в Международный уголовный суд в Гааге

Об этом пишет New York Times со ссылкой на информированные источники.

Чиновники, знакомые с этим вопросом, отмечают, что это свидетельствует о серьезных изменениях в американской политике.

По словам чиновников, такое решение Байдена перечеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, утверждавшее, что такой шаг может создать прецедент, который позволит преследовать американских военных.

По данным издания, американские спецслужбы собрали информацию, включая детали о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

NYT отмечает, что Штаты уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздержались от предоставления Гааге.

  • 23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.
  • Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины к РФ о нарушении Конвенции о преступлении геноцида. Присоединиться к иску позволили еще 32 странам.
Джо Байден
Криминал
США
воєнні злочини Росії
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