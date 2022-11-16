Байден попросил у Конгресса $37 млрд на помощь Украине

Об этом сообщает Associated Press .

Помощь Украине включает $21,7 млрд на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку, $14,5 млрд на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства, $900 млн на здравоохранение и поддержку проживающих в США украинцев и $626 млн на поддержку ядерной безопасности Украины и модернизацию стратегического резерва нефти.

Директор Управления и бюджета Белого дома Шаланда Янг отметила, что из $40 млрд, утвержденных Конгрессом в начале 2022 года для Украины, уже выплачено или выделено более трех четвертей.

"Вместе, имея мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе, мы оказали значительную помощь, которая была критически важна для успеха Украины на поле боя - и мы не можем позволить этой поддержке иссякнуть", - подчеркнула Янг в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече глав МИД в Брюсселе заявил, что Украина получила от ЕС военную помощь на 8 млрд евро.

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