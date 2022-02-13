Байден пообещал Зеленскому: США вместе с союзниками быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую агрессию России
Вечером в воскресенье, 13 февраля 2022 года, как и было заявлено предварительно, состоялся телефонный разговор американского и украинского президентов Джозефа Байдена и Владимира Зеленского
О чем говорилось, конкретизировано в пресс-релизе Белого дома, передает Еспресо.TV.
"Президент Джозеф Байден-младший разговаривал сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты быстро и решительно вместе со своими союзниками и партнерами отреагируют на любую дальнейшую агрессию России против Украины", - подчеркивает американская сторона.
"Лидеры двух стран согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на военное наращивание России на границах Украины", - заключают в Белом доме.
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