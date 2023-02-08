Байден пообещал помогать Украине к победе в войне
Президент США Джо Байден отметил, что Штаты продолжат поддерживать Украину и будут с нашим государством столько, сколько потребуется
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на заявление Джо Байдена во время выступления перед обеими палатами конгресса.
"Мы едины в поддержке Украины. И будем с вами столько, сколько потребуется", - отметил он.
Байден подчеркнул, что США сделали "то, что умеют лучше всего" - объединили НАТО, возглавили глобальную коалицию помощи Украине и продолжают поддерживать наш народ.
Также он добавил, что война РФ в Украине и коронавирус вызвали глобальную инфляцию.
"Инфляция – это глобальная проблема, из-за пандемии и из-за того, что война Путина разрушила поставки энергии и продовольствия", - подчеркнул Байден.
Вместе с тем он подчеркнул, что вторжение Путина в Украину – это тест, во время которого Америке стоило ответить на важные для себя вопросы.
"Сохраним ли наши основные базовые принципы? Мы будем бороться с терроризмом? Мы защитим демократию? Это очень важно и для этого необходимо поддерживать мир, прекращая действия агрессора, который угрожает вашей безопасности. И через год мы знаем ответ: да, мы сделаем это. И мы это сделали", – заявил Байден.
- 3 февраля Пентагон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $2,2 млрд. Он содержит 250 единиц Javelin, 155-мм артиллерийские боеприпасы, 120-мм минометные мины, 190 тяжелых пулеметов с боеприпасами, два зенитных ракетных комплекса. радары воздушной разведки, 20 контрбатарейных радаров, зенитные пушки и боеприпасы к ним.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.67
Покупка 39.67Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 42.17Продажа 43.08
- Актуальное
- Важное