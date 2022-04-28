Байден пообещал поддержать Европу в противостоянии газовому шантажу России и призвал переходить на "чистую" энергетику

Об этом он заявил в очередном обращении по Украине.

"Вчера Россия выступила с угрозой отключить газ двум нашим союзникам. Это свидетельствует о том, что некоторые европейские страны сталкиваются с большим ограничением по импорту газа, чем другие. Такие действия показывают, что газ это не просто товар, а оружие, которое использует Россия до тех, кто выступает против них", – отметил Джо Байден.

Президент США заверил, что не позволит запугать всех, кто выступил с санкциями в отношении России:

"Для этого мы проводим переговоры с Кореей, Японией и другими странами, которые могут помочь нашим европейским союзникам противостоять России. Отмечаю, что общающиеся угрозами не выиграют, агрессия не победит".

Также он призвал Европу и мир переходить на "чистую" энергетика: ветряную, солнечную и более экологичную – атомную.

Ранее стало известно, что Байден намерена просить у Конгресса США выделить $33 млрд в поддержку Украины. Об этом он также упомянул на сегодняшнем брифинге.

Также президент США вспомнил, что предлагает принять пакет законов, упростящих использование в качестве помощи Украине активов подсанкционных физических лиц, связанных с руководством России

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