Байден пообещал поддержать Европу в противостоянии газовому шантажу России и призвал переходить на "чистую" энергетику
Президент США заверил, что делает все для того, чтобы не разрешить России использовать газ как оружие
Об этом он заявил в очередном обращении по Украине.
"Вчера Россия выступила с угрозой отключить газ двум нашим союзникам. Это свидетельствует о том, что некоторые европейские страны сталкиваются с большим ограничением по импорту газа, чем другие. Такие действия показывают, что газ это не просто товар, а оружие, которое использует Россия до тех, кто выступает против них", – отметил Джо Байден.
Президент США заверил, что не позволит запугать всех, кто выступил с санкциями в отношении России:
"Для этого мы проводим переговоры с Кореей, Японией и другими странами, которые могут помочь нашим европейским союзникам противостоять России. Отмечаю, что общающиеся угрозами не выиграют, агрессия не победит".
Также он призвал Европу и мир переходить на "чистую" энергетика: ветряную, солнечную и более экологичную – атомную.
- Ранее стало известно, что Байден намерена просить у Конгресса США выделить $33 млрд в поддержку Украины. Об этом он также упомянул на сегодняшнем брифинге.
- Также президент США вспомнил, что предлагает принять пакет законов, упростящих использование в качестве помощи Украине активов подсанкционных физических лиц, связанных с руководством России
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