Байден пообещал обуздать цены на нефть
США изучают альтернативные варианты снижения цен на горючее после того, как страны ОПЕК отказались увеличить объемы поставок нефти
Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренхолм, сообщает CNN .
По ее словам, как одно из средств Вашингтон рассматривает товарные интервенции.
"ОПЕК, к сожалению, контролирует повестку дня по ценам на нефть. Байден может призвать их к увеличению поставок, и они на прошлой неделе не захотели этого делать. Президент изучает все имеющиеся в его распоряжении возможности. Товарные интервенции это один из инструментов, который у него есть, и он, конечно, рассматривает возможность его использования", – сказала Гренхолм.
Она добавила, что из-за товарных интервенций США могут стабилизировать внутренние цены на топливо.
Ранее Джо Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в росте цен на горючее из-за отказа наращивания добычи нефти. Президент США назвал неправильным сценарий, при котором страны ОПЕК+ не будут увеличивать объемы добычи. После этого в Минэнерго США заявили, что власти рассматривают возможность распломбирования стратегических нефтяных резервов страны для стабилизации цен на рынке.
Страны ОПЕК+ поддержали план увеличения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в декабре 2021 года.
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