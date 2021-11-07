Байден пообещал обуздать цены на нефть

Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренхолм, сообщает CNN .

По ее словам, как одно из средств Вашингтон рассматривает товарные интервенции.

"ОПЕК, к сожалению, контролирует повестку дня по ценам на нефть. Байден может призвать их к увеличению поставок, и они на прошлой неделе не захотели этого делать. Президент изучает все имеющиеся в его распоряжении возможности. Товарные интервенции это один из инструментов, который у него есть, и он, конечно, рассматривает возможность его использования", – сказала Гренхолм.

Она добавила, что из-за товарных интервенций США могут стабилизировать внутренние цены на топливо.

Ранее Джо Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в росте цен на горючее из-за отказа наращивания добычи нефти. Президент США назвал неправильным сценарий, при котором страны ОПЕК+ не будут увеличивать объемы добычи. После этого в Минэнерго США заявили, что власти рассматривают возможность распломбирования стратегических нефтяных резервов страны для стабилизации цен на рынке.

Страны ОПЕК+ поддержали план увеличения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в декабре 2021 года.

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