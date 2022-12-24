Байден пообещал без промедления подписать правительственный бюджет, где заложено почти $45 млрд для Украины и союзников
Президент США Джо Байден приветствовал принятие Конгрессом проекта госбюджета на $1,7 трлн, в котором предусмотрено почти $45 млрд помощи Украине и союзникам, и пообещал как можно быстрее его подписать
Об этом говорится в прессрелизе на сайте Белого дома.
"Этот законопроект полезен для нашей экономики, нашей конкурентоспособности и наших общин - и я подпишу его как закон, как только он попадет на мой стол", — отметил президент США.
Говоря о законе, Байден среди прочего упомянул и об Украине.
"Это предоставит дополнительную помощь Украине и станет еще одной демонстрацией нашей двухпартийной поддержки Украины после визита президента Зеленского", — сказал Байден, подчеркнув, что этот законодательный акт "продвигает ключевые приоритеты" Соединенных Штатов.
Владимир Зеленский в твиттере поблагодарил конгресс США за принятие этого законопроекта и "непреклонную двухпартийную поддержку Украины борьбе за свободу".
"Очень важно, что американский народ вместе с украинцами в этой борьбе", — написал он.
- Конгресс США 23 декабря окончательно одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, где предусмотрено почти $45 млрд для Украины и партнеров
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