Об этом говорится в прессрелизе на сайте Белого дома.

"Этот законопроект полезен для нашей экономики, нашей конкурентоспособности и наших общин - и я подпишу его как закон, как только он попадет на мой стол", — отметил президент США.

Говоря о законе, Байден среди прочего упомянул и об Украине.

"Это предоставит дополнительную помощь Украине и станет еще одной демонстрацией нашей двухпартийной поддержки Украины после визита президента Зеленского", — сказал Байден, подчеркнув, что этот законодательный акт "продвигает ключевые приоритеты" Соединенных Штатов.

Владимир Зеленский в твиттере поблагодарил конгресс США за принятие этого законопроекта и "непреклонную двухпартийную поддержку Украины борьбе за свободу".

"Очень важно, что американский народ вместе с украинцами в этой борьбе", — написал он.

Конгресс США 23 декабря окончательно одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, где предусмотрено почти $45 млрд для Украины и партнеров

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb