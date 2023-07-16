Ключевая история – последствия большого саммита в Вильнюсе. Почему, по вашему мнению, президент Джозеф Байден все-таки не решился на так называемую очень четкую проукраинскую повестку дня - в частности, речь идет о непосредственном членстве Украины в НАТО. Расшифруйте эту чрезвычайно важную стратегическую дискуссию, стратегические последствия не только для Украины, а для безопасности всей Центральной и не только Центральной Европы.

Стратегические последствия большие и позитивные как для Украины, так и для НАТО. В начале российского вторжения в Украину в феврале 2022 года о таком результате можно было только мечтать. Помните, как колебались друзья и будущие союзники Украины по оказанию какой-либо существенной военной помощи. Сегодня мы имеем: обещание G7 продолжать оказывать значительную военную помощь и

четкое обязательство объединенного Альянса поддерживать Украину, пока она не победит Россию.

Но, учитывая это, и тот факт, что я присутствовал на Бухарестском саммите в апреле 2008 года, меня разочаровала позиция президента Байдена и Олафа Шольца, чья предшественница Ангела Меркель заблокировала план действий по членству для Украины и Грузии в Бухаресте, ведь сейчас появились сообщения о том, что именно США и Германия не согласились сотрудничать с другими союзниками по формулировкам, подчеркивающим, что Украина получит приглашение, как только будет закончена война. Это стратегическая ошибка, и, к сожалению, опыт Бухарестского саммита нам не помог ее избежать.

Путин начал не просто такую локальную войну – Путин начал чуть ли не экзистенциальную войну, от которой будет зависеть существование Украины, от которой будут зависеть границы западного мира на востоке и т.д. Как жестко будет готов играть президент Джозеф Байден? Для Украины членство в НАТО – это, прежде всего, 5-я статья. Пока мы получаем аналог, гарантии безопасности. Но гарантии безопасности – это не то же, что 5-я статья.

Прежде всего, неопределенность всегда имеет решающее значение в случаях, когда речь идет о гарантиях безопасности, не соответствующих 5 статье. Трудно предсказать, и

Байден никогда не скажет нам, когда США прибегнет к силе в случае с Украиной,

ведь она уже находится в состоянии жестокой войны. Байден настроен стратегически, но он сдерживает себя из-за страха, что Путин спровоцирует Третью мировую войну или что он сможет заявить, что Россия воюет с НАТО. Впрочем, Путин уже это делает. Он угрожает ядерным оружием, и мы чувствуем его блеф. Он опять говорит всем, что Россия не сражается с Украиной, а с целым альянсом. Поэтому мне неизвестно, чего боится президент Байден. У него просто есть определенный эмоциональный страх перед его вовлеченностью в ядерный конфликт. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан поощряет президента Байдена двигаться в правильном направлении, но на этом пока все. Военная поддержка, которую США оказали Украине, абсолютно беспрецедентная, и США вместе с Великобританией возглавили альянс. Проблема в том, что такая самоудержка или страх спровоцировать прямой конфликт с Россией привело к тому, что значительная часть этой существенной помощи поступила в Украину слишком поздно. Если бы все это было предоставлено Украине с самого начала, Украина была бы в гораздо лучшем положении на поле боя, чем сегодня. И поэтому давить на Украину, чтобы та начала свое контрнаступление без воздушного прикрытия, кажется очень неразумным решением с военной точки зрения, значительно усложняющим жизнь Украины.

Не хочу быть неблагодарным, мы в Украине отдаем должное нашим друзьям – нашим западным партнерам. Если бы не их своевременная помощь, большинство людей были бы убиты, очень многих расстреляли, показательно казнили или повешали. Мы получили помощь, и в то же время мы осознали, что этой помощи, возможно, недостаточно. Также понимаем, что для того, чтобы стратегически решить ход кампании, нам нужна авиация – те же F-16. Для того чтобы уничтожать вражеские логистические центры, нам нужны системы ATACMS. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Залужный очень четко об этом говорит, в частности в тех интервью, которые вышли на Западе. И в Пентагоне, и в Белом доме понимают, о чем говорил генерал Залужный.

Как я уже упоминал, действительно глупо и безрассудно для нас в США и в НАТО давить на Украину или делать определенные суждения о скорости ее контрнаступления, чтобы оправдать дальнейшую военную поддержку, особенно когда мы не готовы предоставить истребители F-16 для обеспечения воздушного щита , который так необходим для успешного наступления или контрнаступления. Итак, когда речь идет о военном планировании, мы делаем шаги, не совсем рациональные. Что касается ATACMS, они крайне необходимы для увеличения дальности артиллерийских обстрелов. Мы помним, как еще до того, как США предоставили HIMARS, российская артиллерия просто разносила украинские города. И после первых дней их работы Россия была вынуждена прекратить свою жестокую тактику военных преступлений. Поэтому без ATACMS не обойтись, если мы хотим поражать российские высокоценные мишени, которые угрожают Украине. Почему они их до сих пор не доставили, опять же думаю, что речь идет о самосдерживании. Администрация Байдена опасается, что если предоставить F-16, Россия заявит, что она находится в состоянии войны с НАТО и решится на эскалацию. Ведь Россия ничего не сделала, когда Запад пересек все свои красные линии по военной поддержке Украины. Что касается ATACMS, то опасения заключаются в том, что большая дальность действия может позволить Украине поражать цели на территории России, что может привести к расширению географии войны. Этот аргумент ошибочен, поскольку во-первых, Украина пообещала этого не делать, а во-вторых, потому что Украина уже наносит удары по территории, которую Россия незаконно считает русской, то ли по четырем якобы аннексированным областям, то ли по Крыму. Поэтому аргументы, которые администрация Байдена использует для самоубеждения, почему не стоит усиливать военную помощь, контрпродуктивны и просто не имеют никакого смысла.

Возвращаясь к предыдущему вопросу, я понимаю, почему НАТО не готово пригласить Украину присоединиться к Альянсу, как только закончится война, ведь это может дать Путину повод продолжать войну как можно дольше, но он и так уже решил это сделать. Этот аргумент также является лишь отвлекающим маневром. Мы должны были придать Украине больше ясности относительно того, когда ее пригласят в НАТО, и мы, безусловно, должны были предоставить F-16 и ATACMS еще задолго до того, как Украина начала свое контрнаступление.

Смелости Байдену хватит?

Байден хорошо понимает расчеты Путина, презирает его, называет его военным преступником, в конце концов он и есть. Байден возглавил Альянс, который пересек каждую из красных линий Путина, в частности, когда Путин повсеместно пугал ядерным оружием. По моему мнению, Байден в целом довольно храбрый, впрочем, позволяет России сдерживать себя, потому что пытается удержать целостность НАТО. Он знает, что Германия на самом деле не хочет заходить так далеко, как ему хотелось бы, тогда как Польша и страны Балтии готовы пойти гораздо дальше в ускорении вступления Украины в НАТО и предоставлении ей необходимого вооружения. Он знает, что Путин планирует выиграть больше времени в надежде, что НАТО даст трещину. Поэтому Байден пытается обезопасить Альянс, даже если его шаги кажутся мне здесь в Стамбуле достаточно сдержанными.

Вы знаете, как работают россияне – речь идет о тех или иных переговорных моментах. Хотелось бы узнать о динамике: с чем Путин выходил в начале войны, с какими предложениями, и какие они теперь, насколько изменились путинские аппетиты. С другой стороны, у Украины очень четкая, прозрачная позиция: мы требуем вернуть наши земли и возместить наши убытки.

Цели Путина изменились от его действительно безумного стремления захватить Киев всего за несколько дней и, по сути, уничтожить украинскую нацию - до того, чтобы просто продержаться и не допустить уничтожения своих военных на поле боя, пока США и их союзники по НАТО, а также другие друзья по всему миру не устанут оказывать помощь Украине. Цели Путина уже не настолько преступны, какие только можно себе представить,

это уже не геноцидальное стремление уничтожить украинскую нацию, теперь они направлены на его личное выживание.

Мятеж Пригожина сразил его наповал и добил моральный дух российских военных. Представьте, что вы русский солдат на передовой в этой жестокой войне, вас разрывают на куски украинцы и их западные друзья, которые их снабжают мощным вооружением, и здесь вы видите как, скажем, в Бахмуте, группа ваших бывших товарищей делает самую экстремальную вещь, которую вы как солдат, в принципе могли бы сделать, речь идет об измене, о попытке свержения правительства, однако Путин закрывает на это глаза. Им разрешено сейчас разгуливать на свободе. Может ли что-нибудь еще глубже подорвать моральный дух российских вооруженных сил? В окружении Путина много людей, которые явно хотят, чтобы он ушел. И поэтому я думаю, что сейчас его цель просто выжить.

То, что мы явно недостаточно ценим в борьбе Украины против России, это то, как много она сделала для нас в военном плане. Тимоти Эш, блестящий финансовый и стратегический аналитик, несколько дней назад сделал комментарий. Он сказал: "США инвестировали 50 миллиардов долларов в военную поддержку Украины, но украинские солдаты уничтожили гораздо больше российской техники и ухудшили военный потенциал России, что это в несколько раз больше, чем 50 миллиардов долларов, которые США предоставили Украине. Следовательно, исходя из чисто экономической точки зрения, инвестиции США в украинскую армию были глубоко в интересах США, и в наших интересах, конечно, чтобы Украина не только выжила, но и победила в этой войне, а затем стала членом НАТО.

Мы понимаем, что мы находимся в состоянии тяжелейшей войны. А Запад старается не втянуться. Но есть ощущение, что Россия в стратегическом плане уже не может предложить ничего, чтобы добиться какой-то победы. Она может только затягивать войну, но как долго это может занять? Путин имитирует готовность вести чуть ли не столетнюю войну против Украины, против Запада. Вопросы, конечно, в ресурсах. Мы понимаем, что ресурсы российские и украинские – это одно дело, а ресурсы, например, евроатлантического сообщества и ресурсы Путина – это несравнимые вещи. Как долго Путин может продолжать войну?

Поскольку Путин проигрывает эту войну, он готов вести ее ровно, пока его кто-то не остановит. Со стратегической точки зрения он, безусловно, потерпел величайшее поражение в истории России со времен распада Советского Союза. Он получил вдвое более длинную границу с НАТО, чем до войны. Сейчас Украина как никогда решительно настроена на вступление в НАТО и быть успешной постсоветской державой-соседкой, которая является альтернативой преступному клептократическому режиму Путина. И это наибольший страх Путина – успешная, демократическая, преуспевающая Украина, которая в конце концов станет членом НАТО. Он не может остановить этот процесс, поэтому будет продолжать бороться как можно дольше, надеясь, что Украина устанет, что все мы, США и наши союзники на Западе, устанем и перестанем оказывать Украине поддержку. Однако этого никогда не произойдет.

Российская экономика стремительно ухудшается. Доходы от продажи углеводородов в первом квартале этого года были на 47% ниже, чем в прошлом. Бюджетный дефицит растет, рубль резко упал в цене, а тут еще попытка государственного переворота. Путин, мягко говоря, испуган. Он делает то, что никогда раньше не делал, например, пытается показать русскому народу, что он его любит. Вот почему он едет в Дербент, обнимается там с людьми, и это когда даже его ближайшие советники перед тем как с ним встретиться должны быть на карантине в течение двух недель, потому что он так параноидально боится заболеть. Путин напуган и будет продолжать бороться, пока сможет. Однако осталось ему недолго, в значительной степени благодаря удивительной храбрости и победе украинских солдат и помощи друзей и будущих союзников по НАТО.

Мы не должны содрогаться от его очередного упоминания о ядерном оружии. Он любит говорить, что если его загнать в угол, он способен на все. Что ж, он был загнан в угол во время восстания Пригожина и что он сделал? Он испугался и отпустил Пригожина, а его солдат, должно быть, помиловал. То есть когда его загнали в угол, он просто сдался. Так что красные линии Путина ничего не стоят.

Какие лучшие сценарии гарантий безопасности для Украины?

С рациональной точки зрения, если вспоминать о Будапештском меморандуме, ни одно из этих обещаний не имеет значения, если НАТО и другие друзья Украины не продемонстрируют реальную готовность оказать Украине какую-либо военную поддержку, в которой она нуждается, чтобы не допустить победы России. На данный момент мы видим беспрецедентную помощь в виде боевых вооружений. В будущем все будет по-другому. С Украиной будет связана целая сеть связей в сфере политической безопасности, а самое главное – будет членство в НАТО, однозначно означающее, что нападение на Украину будет нападением на весь Альянс. А пока мы этого не добились, главное, чтобы НАТО и США и их друзья, такие как Япония и Южная Корея, убедительно заверили, что если все будет продолжаться так, как сейчас, то есть целая коалиция желающих стран, которые не будут просто наблюдать в стороне. Были разговоры о том, что некоторые члены НАТО могут оказать военную помощь на местах. Сообщается, что когда Путин угрожал применить ядерное оружие, Билл Бернс, глава ЦРУ, уехал в Москву и сказал, что если вы это сделаете, то США вмешаются в военном плане и в конечном счете уничтожат вашу армию условно говоря. Такие угрозы, по моему мнению, заслуживают доверия. Это гарантия безопасности для Украины, если Путин применит тактическое ядерное оружие, США уничтожат российскую армию. Это настоящая гарантия безопасности, которой Путин не пренебрег, и она гораздо важнее любых слов в коммюнике НАТО или любом меморандуме.

Мы можем в Украине доверять нашим американским "друзьям" – Джейку Салливану и Уильяму Бернсу? Вы знаете тех людей, охарактеризуйте их.

Конечно. У меня была возможность неоднократно работать на Билла Бернса. Он один из самых креативных, скромных, надежных дипломатов, чиновников или людей, которых я когда-либо встречал. Ему можно доверять на все 100%, как и Джейку Салливану. Джейк четок в своих высказываниях, когда все за пределами Белого дома пытаются подловить его, спрашивая, хотите ли вы, чтобы Украина победила? Отвечает он очень осторожно и последовательно, мол мы хотим укрепить Украину, чтобы она не потерпела поражение, укрепить настолько, чтобы она была готова к переговорам с Россией о прекращении войны. Он честен и ему можно доверять. Вместе с тем его стратегический фундамент могут подкапывать угрозы России и Путина, и это печально. Похоже, что он не извлек уроки истории Восточной Европы, имею в виду Украину, страны Балтии и Польшу. Он не вник в историю того, что профессор Снайдер называет "кровавыми землями". Без такого понимания нельзя усвоить важнейшего урока, который заключается в том, что язык, который понимает советский или российский лидер – это язык страха.

Если они могут внушать нам страх, они будут продолжать давить. Если мы сможем внушить в них страх, они остановятся.

Это урок, который, на мой взгляд, Джейк еще не усвоил. Что касается Билла Бернса, который был моим руководителем в Москве, я думаю, что он все это очень хорошо понимает.

Просто позиция Джейка Салливана несколько отличается от позиции, которая была, например, у полковника Хауза сто лет назад. Эти люди приближены к президентам, эти люди влияют на формирование внешней политики и абсолютное, на 99%, доверие своего президента. Но несколько странные сигналы приходилось слышать, и порой создавалось впечатление, что Джейк Салливан скорее подтормаживает определенные инициативы со стороны государственного секретаря Энтони Блинкена и руководителя Пентагона.

Следует понимать, как работает внешняя политика США на этом уровне. Я действительно провел четыре года в штате Совета национальной безопасности при президенте Буше, и в мои ежедневные обязанности входило помогать тогдашней советнице по национальной безопасности Кондолизе Райс. Следовательно, работа советника по национальной безопасности состоит прежде всего в том, чтобы консультировать и направлять мнения президента. Ведь у госсекретаря Блинкена может быть одно мнение, министр обороны Остин - другое, директор ЦРУ Бернс - еще другое, а министр финансов Еллен - свое. В конце концов, все эти точки зрения необходимо скоординировать и согласовать с точкой зрения единственного принимающего решения, а это - президент Байден. Итак, работа Джейка Салливана состоит в том, чтобы координировать все встречи, обсуждения, точки зрения, представлять их президенту Байдену, объяснять их, советовать ему – ведь он советник по вопросам национальной безопасности – а следовательно ожидать решений, которые примет президент, что и происходит. И я думаю, что именно президент Байден руководствуется неоднозначным страхом спровоцировать Путина в Третью мировую войну. Он опасается, что Путин применит ядерное оружие, что, по моему мнению, является проявлением самосдерживания. Байден также боится дать Путину еще один повод обвинить НАТО в том, что именно Альянс является его противником в этой войне, а не Украина, и наконец Байден действительно боится, что не сможет удержать сплоченность НАТО по украинскому вопросу. Он хорошо понимает, что страны НАТО и другие партнеры смогли оказать такую определяющую для Украины помощь только благодаря их солидарности, она ослабляет Путина и дает понять, что его основная цель в этой войне с крахом провалилась. Он получил увеличенное, сильнее НАТО, более объединенное с Украиной, которая находится на пути к членству. Такого он не видел в самом страшном сне.

Таким образом, Байден осознает, что для достижения перечисленных мною целей, он должен поддерживать единство НАТО, и если он будет настаивать на действиях, которые другие члены НАТО считают слишком провокационными, то рискует привести к распаду НАТО, что недопустимо для Украины.