Байден пока исключает предоставление Украине истребителей F-16
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в годовщину российского вторжения заявил, что "пока" исключает возможность отправки новейших американских истребителей F-16.
Об этом Байден рассказал в интервью ABC News.
Несмотря на неоднократные публичные призывы президента Украины Владимира Зеленского, Байден "пока" исключил возможность поставки новейших американских истребителей для защиты Украины в войне против РФ.
"Сейчас ему (Зеленскому – ред.) не нужны F-16", - категорически заявил президент США.
На вопрос, означает ли это, что истребителям не будет предоставлено Украине "никогда", Байден ответил, что невозможно точно знать, в чем будет нуждаться украинская оборона в будущем, но "нет никаких оснований, на которых, по мнению наших военных, можно было бы обосновать необходимость предоставления F-16".
"Я пока исключаю это", – сказал Байден.
- Напомним, 24 февраля Зеленский анонсировал обучение летчиков ВСУ и получение самолетов "еще от трех европейских государств".
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