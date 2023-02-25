Об этом Байден рассказал в интервью ABC News.

Несмотря на неоднократные публичные призывы президента Украины Владимира Зеленского, Байден "пока" исключил возможность поставки новейших американских истребителей для защиты Украины в войне против РФ.

"Сейчас ему (Зеленскому – ред.) не нужны F-16", - категорически заявил президент США.

На вопрос, означает ли это, что истребителям не будет предоставлено Украине "никогда", Байден ответил, что невозможно точно знать, в чем будет нуждаться украинская оборона в будущем, но "нет никаких оснований, на которых, по мнению наших военных, можно было бы обосновать необходимость предоставления F-16".

"Я пока исключаю это", – сказал Байден.