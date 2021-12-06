Байден поговорит с Зеленским после разговора с Путиным

Об этом сообщил во время телефонной конференции для СМИ чиновник Белого Дома, передает Укринформ.

"Госсекретарь Блинкен будет говорить с Зеленским перед этим видеозвонком. Кроме того, Байден будет общаться с Зеленским в последующие после этого звонка дни", - отметил чиновник.

Он добавил, что в преддверии разговора с Путиным Байден будет говорить с европейскими союзниками.



Цель консультаций - "скоординировать месседжи и быть уверенным, что Байден будет вести разговор с Путиным с союзническим единством и крепкой трансатлантической солидарностью".

Представитель администрации США подчеркнул, что Байден во время разговора с Путиным выразит серьезную обеспокоенность по поводу увеличения военного присутствия РФ на территории Украины. Также будут обсуждаться другие вопросы, в частности, относительно стратегической стабильности, кибербезопасности, Иранской ядерной программы.

Кремль и Белый дом объявили, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря .

Одним из главных вопросов совместного обсуждения станет усиление российского военного присутствия на границе с Украиной.