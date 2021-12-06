Байден поговорит с Зеленским после разговора с Путиным
Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после видеозвонка с российским коллегой Владимиром Путиным
Об этом сообщил во время телефонной конференции для СМИ чиновник Белого Дома, передает Укринформ.
"Госсекретарь Блинкен будет говорить с Зеленским перед этим видеозвонком. Кроме того, Байден будет общаться с Зеленским в последующие после этого звонка дни", - отметил чиновник.
Он добавил, что в преддверии разговора с Путиным Байден будет говорить с европейскими союзниками.
Цель консультаций - "скоординировать месседжи и быть уверенным, что Байден будет вести разговор с Путиным с союзническим единством и крепкой трансатлантической солидарностью".
Представитель администрации США подчеркнул, что Байден во время разговора с Путиным выразит серьезную обеспокоенность по поводу увеличения военного присутствия РФ на территории Украины. Также будут обсуждаться другие вопросы, в частности, относительно стратегической стабильности, кибербезопасности, Иранской ядерной программы.
- Кремль и Белый дом объявили, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря .
- Одним из главных вопросов совместного обсуждения станет усиление российского военного присутствия на границе с Украиной.
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