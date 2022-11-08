Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Bloomberg Дженнифер Якобс в Twitter, который цитирует президента США Джо Байдена.

"Мы оставляем за собой право говорить прямо на самом высоком уровне по вопросам, вызывающим беспокойство у Соединенных Штатов. Это произошло в последние несколько месяцев. Наши разговоры были сосредоточены лишь на снижении рисков и отношений между США и Россией", - заявил президент.

Напомним, ранее в The Wall Street Journal сообщали , что советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. При этом целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта в Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.

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